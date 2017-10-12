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Kılıçdaroğlu'ndan ABD için flaş sözler!

Kılıçdaroğlu'ndan ABD için flaş sözler!.19199
  • Giriş : 12.10.2017 / 17:31:00

Kılıçdaroğlu, ABD ile Türkiye arasında yaşanan kriz hakkında konuştu.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan vize yasağı krizi ile ilgili değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağduyu ile sorunların aşılması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  çeşitli ziyaret ve partisinin yeni il binasının açılışı için  Denizli'ye geldi. CHP lideri Pamukkale ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen  Denizli Sanayi ve Ticaret Çalıştayı'na katıldı.

Çalıştayın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan  Kılıçdaroğlu, Denizli'de olmaktan son derecede mutlu olduğunu söyledi. Denizli'nin ihracat açısından Türkiye'nin 8. ili olduğunu belirten  Kılıçdaroğlu, "Sanayide gerçekten de Denizli'de olağanüstü başarılara imza  atmışlar. Türkiye'nin en büyük firmalarından 10'u Denizli'de bulunuyor.  Dolayısıyla Denizli iş dünyası Denizli'nin büyümesini, döviz gelmesi, ihracat  yapması, üretim ve istihdam yapması açısından son derecede önemli bir kent. Bu  nedenle burada bulunmaktan son derece mutluyum." diye konuştu.

VİZE KRİZİ  

Kılıçdaroğlu, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya  alınmasına değinerek, sanayicilerin "krizin sonlandırılmasını arzuladığını" ifade  etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çünkü vize krizinin yarattığı sorun  giderek büyüyebilir. Oysa sağduyu ile bu sorunu aşmak gerekiyor. Umarım  sanayicilerin bu talepleri ve beklentileri gerçekleşmiş olur." değerlendirmesinde  bulundu.

Çalıştayda sanayicilerin sorunlarını aktardığını anlatan Kemal  Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Bize iletilen sorunlardan bir tanesi de sanayiciler 'biz ara eleman  sıkıntısı çekiyoruz' diyorlar. Fabrikayı kuruyoruz, üretim yapıyoruz, ama ara  eleman bulmakta zorlanıyoruz. eğitim sisteminden şikayetçiler. Eğitim sisteminin  sanayinin önündeki engel olduğunu da yine kendiler ifade ettiler.",

TRT

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