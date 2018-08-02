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Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye tepki!

Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye tepki!.16742
  • Giriş : 02.08.2018 / 11:48:00

CHP Genel Başkanı Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye tepki gösterdi.

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Büyüyen Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararı hakkında konuştu ve ABD'ye sert tepki gösterdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bir sorun varsa oturulur konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz. Amerika'daki iki bakanla ilgili aynı karar alınmalı" dedi.

TRT

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