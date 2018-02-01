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Kılıçdaroğlu'ndan Abdi İpekçi mesajı geldi

Kılıçdaroğlu'ndan Abdi İpekçi mesajı geldi.15613
  • Giriş : 01.02.2018 / 13:57:00
  • Güncelleme : 01.02.2018 / 13:57:20

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Abdi İpekçi ile ilgili mesaj yayınladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında suikaste kurban giden usta gazeteci Abdi İpekçi'yi andı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Gazetecilik mesleğini onuruyla yapan, aydın gazeteci Abdi İpekçi’yi ölümünün 39. yılında özlemle anıyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Fikirlerinden, cesaretinden korkanlar haince katlettiler Abdi İpekçi’yi. Gazetecilik mesleğini onuruyla yapan, aydın gazeteci Abdi İpekçi'yi ölümünün 39. yılında özlemle anıyorum" ifadesini kullandı.

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