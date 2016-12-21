Kılıçdaroğlu: Bu bir rejim değişikliği
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa değişikliği teklifine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Kılıçdaroğlu, yeni anayasa teklifi ile ilgili Cumhurbaşkanı'na Meclis'i feshetme yetkisi vermeye çalışıldığını iddia etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, AK Parti'nin TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişikliği teklifine ilişkin görüşlerini paylaştı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "14 yıldır ülkenin başına gelmeyen felaket kalmadı. Şimdi de başkanlığı getirmek istiyorlar. Başkanlık, ülkenin bölünmesine giden yoldur. Cumhurbaşkanı'na Meclis'i feshetme yetkisi vermeye çalışıyorlar. Bu, sistem değişikliği değil düpedüz bir rejim değişikliği hazırlığıdır. Davutoğlu'yla beraber halkın yüzde 49.5 oyunu da kapının önüne koyan biri, başkan olunca halkın yüzde yüzünü kapının önüne koyacaktır" ifadesini kullandı.
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