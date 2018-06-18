Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beyin kanaması geçiren ve uzun süre tedavi gören eski genel başkan Deniz Baykal'a ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin önceki Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a bayram ziyareti gerçekleştirdi.
Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç’un da bulunduğu ziyarette Kılıçdaroğlu ve Baykal seçim kampanyası hakkında sohbet ettiler.
Baykal, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden önce aynı hastanede tedavi olan gazilerle de bayramlaştı.
HÜRRİYET
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