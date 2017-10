Kılıçdaroğlu'ndan Beşiktaş stadı yanıtı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 'Beşiktaş kulübünün mü saha. Bizin verdiğiniz paralaral yaptılar' sözlerini eleştirdi.,İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:Karamsar bir süreçten geçiyoruz bunu farkındayım. Herkes Türkiye’nin geleceğinden kaygı duyuyor. Ama bizi sevindiren olaylar da var. Dün ampute milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Dün kendilerini aradım kutladım. Bu karamsar hava içinde bize ufuk açtılar.2 yıl önce bugün hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Ankara ’da 2 canlı bomba 103 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. İnsanlar can derdindeydi.Dönemin başbakanı bu terör eylemini IŞİD yaptı diyemedi. Çünkü onlara silah gönderiyorlardı. Nasıl sulandırırız dediler kokteyl terör dediler.Hayatını kaybedenlerin yakınları bugün bir anma töreni yapmak istediler. Çocuklarını kayıplarını anmak istediler. Ama buna izin verilmedi. Neden izin verilmedi?İzin vermemek terörün yanında durmak demektir.Enis Berberoğlu üzerinden CHP ’ye nasıl kumpas kurarız çabası var. Hangi makamı işgal ederseniz edin CHP ’ye hiç kimse kumpas kuramayacaktır.Sözde hakim ve savcılar aldılar. Talimatla iddianame düzenleyen sarayın hakim savcılarına görev verdiler. Ama bu ülkede namuslu hakim ve savcılar da var. Enis Berberoğlu hakkındaki karar bozuldu. Enis Berberoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını TBMM ’ye gelip görevinin başında olmasını bekliyoruz. Suçsuz adam neden kaçsın? Hiçbir davayı boş bırakmadı. Bütün duruşmalara katıldı. Neden kaçsın?Enis Berberoğlu aylardır boşu boşuna hapishanelerde yatıyor. Bir an önce dönmesini ve parlamentoda görevinin başında olmasını istiyoruz.Köprü yaptılar. Bütçeden 5 kuruş çıkmadı. Havaalanı, şehir hastaneleri, otoyol, elektrik santrali nükleer santral yaptılar bütçeden 5 kuruş çıkmadı.O zaman toplanan bu vergiler nereye gitti? İsraf, israf, israf. Altlarında uçaklar arabalar. Nereden bakarsanız bakın israfın iktidarın dokularına sindiğini görüyorsunuz. İşçiye,memura, emekliye, çiftçiye, taşerona verse deriz ki onlara verdi. Kime verdiler bu kadar parayı.Ampute milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bakan hemen Erdoğan’ı arıyor. Takımı kutluyor. Beşiktaş’a teşekkür ediyoruz diyor bakan. "Ne demek diyor. Parasını biz verdik" diyor. Beyefendi sanki cebinden ödemiş. Cebinden mi ödedin sen. Ne demek parasını biz verdik. O parayı bu ülkede tüyü bitmemiş yetim ödedi. O vergiyi sen çarçur et diye ödemedi. Tek adam rejimini Türkiye’yi getirdiği nokta budur işte. Kimsin sen ya kimsin sen…