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Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a telefon

Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a telefon.18256
  • Giriş : 21.01.2017 / 20:53:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı aradı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

İşte mitinglerin başlayacağı tarih

Ve beklenen karar açıklandı

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