Kılıçdaroğlu: AYM iktidara teslim oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın Meclis'te yaptığı konuşmayı değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözlerle yüklendi.
İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:
''Cumhuriyet zor şartlar altında kuruldu. Atatürk’ün cumhuriyet kurulduktan sonra bir sözü vardır, 1923’te şöyle der: Milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi iradesini başkasına vermekten kaynaklanmıştır. Bu kadar acı tecrübeler geçiren milletin bundan sonra egemenliğini tek kişiye vermesi mümkün değildir.
DENİZ BAYKAL TARİHE GEÇECEK BİR KONUŞMA YAPTI
Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Şimdi gündemimizde bir Anayasa Değişikliği var. Önceki genel başkanımız Deniz Baykal tarihe geçecek bir konuşma yaptı. Milletvekillerimiz çok büyük çaba sarf etti.
Çok partili hayatı bu ülkeye getiren partiyiz. Demokrasinin gelişmesini isteyen bir partiyiz. Bizim adımıza konuşan, tarihe not düşen önceki genel başkanımız CHP’ye yakışan bir konuşma yapmıştır.
Biz her türlü düşünceye saygı gösterirken herkese saygı gösterirken temel felsefemizin demokrasi olduğunu kimsenin unutmamasını isteriz.
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