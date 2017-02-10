Kılıçdaroğlu: Vekiller önseçimle gelsin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilecek Parti Meclisi, YDK ve TBMM Grubu'nun ortak toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, referanduma dair hükümete yüklendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Meclis'e vekiller önseçimle gelsin. Yüzde 1 oy alan partinin lideri Meclis'te olsun. Parlamenter demokrat sistem daha güçlü hala gelsin istiyoruz. Önümüzdeki hafta kanun teklifimizi Meclis'e vereceğiz" dedi.
CHP lideri parti genel merkezinde gerçekleştirilen Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu'nun ortak toplantısının açılışında konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Son çıkardıkları Kanun Hükmünde Kararnamelerle referandumun adil olmayacağını ilan ettiler. Bu Anayasa Mahkemesi topluma güvence veremez, haklarımızı güvence altına alamaz. Anayasa Mahkemesi görevini yapmıyor. Şu anda Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur.
Bilim insanlarını kapının önüne koyuyorlar. Birinci sorumlu YÖK'tür. Çünkü YÖK 12 Eylül sonrası kurulmuş bir darbe kurumudur. Batı'dan Türkiye'ye bakıldığında üniversite olmadığı algısı ortaya çıkıyor. Çünkü bu kadar bilim insanı görevden alınmış diğerlerinden tık yok. Bu üniversiteler bu anlayışla giderse, Türkiye'yi Ortaçağ karanlığı bekliyor.
Öğretim üyesini üniversitenden atıyorsunuz, yurt dışına çıkış yasağı getiriyorsunuz. Ama Türkiye'de gezebilirsin diyorsunuz. Bu Türkiye'yi yarı açık cezaevine çevirmektir. Anayasa değişiklikleri kabul edilirse Türkiye'nin nasıl tehlikeli bir mecraya sürükleneceğini düşünmemiz lazım.
Meclis'e vekiller önseçimle gelsin. Yüzde 1 oy alan partinin lideri Meclis'te olsun. Parlamenter demokrat sistem daha güçlü hala gelsin istiyoruz. Önümüzdeki hafta kanun teklifimizi Meclis'e vereceğiz. Parlamentonun yetkisini alıyoruz, bir kişiye veriyoruz. Mahkemeleri bir kişiye teslim ediyoruz. Adalet nasıl dağıtılacak? Valiyi, kaymakamı bir kişi belirleyecek. Böyle devlet olur mu?
Referandum bir parti seçimi değil. Yurttaşlarım Türkiye'nin ve kendi geleceğini düşünerek oy kullanmalı. Her insan fanidir. Referandumda oy kullanırken çocuğunu düşüneceksin. Hayırda hayır var, ülkenin geleceği için. Hayır çıkarsa Türkiye'de büyük karmaşa çıkar diyorlar. Asıl hayır çıkarsa Türkiye büyük bir nefes alır."
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