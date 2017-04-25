Kılıçdaroğlu: Çalınan oy değil, YSK'dır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisinde açıklama yaptı. CHP lideri, referandumda mühürsüz oyların geçersiz sayılmasına ilişkin konuştu ve yönetimin görevini yaparken yasaları çiğnediğini öne sürdü.
Kılıçdaroğlu, "kararı verenlerin hakim değil, siyasetçi olduğunu" savundu. Kılıçdaroğlu, "Çalınan oy değil, YSK'dır" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Seçimlerin anayasanın 67. maddesine göre seçimler ve halkı oylaması yargı denetim ve kuralı altında yapılır kuralı temel olarak adalete dayandığı için bu kural getirilmiştir.
Yargı yönetimi altında yapılır demesi yönetimle ilgilidir. Denetim de yargıtaydadır. Onu bekliyoruz. Nasıl bir karar verecek göreceğiz.
Seçim kurulunun varlık görevi adaletle bir seçimin gerçekleşmesini sağlamaktır. Eğer bir yasada hakime takdir yetkisi verilmişse bunu anlarız. Kendisini hakim TBMM yerine koyarak karar verir. Buna da kimse itiraz etmez. Ama eğer bir yasada çpk açık bir ifade yoksa buna uyması gerekir.
Yönetim görevini yaparken yasaları çiğnedi. Mühürsüzse geçersiz sayacaksın bu kadar basit. Neden mühürsüz zarflar geçerli sayıdı bunun cevabını henüz almış değiliz.
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