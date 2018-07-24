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Kılıçdaroğlu: Partide değişim olacak

Kılıçdaroğlu: Partide değişim olacak.16742
  • Giriş : 24.07.2018 / 15:22:00
  • Güncelleme : 24.07.2018 / 15:18:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi değişim hakkında bilgi verdi.

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Büyüyen Beşik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında hükümete yönelik sert sözler sarfetti. Kılıçdaroğlu, parti içinde değişim olacağının işaretini verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede demokrasinin gelmesi için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Partide değişim olacaktır. Hiç kimse bundan endişe duymasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı sonrası gazetecilerin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Değişim olacaktır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Değişim olacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İktidar kendi medyasını oluşturdu. Devletten ihale alanlara televizyonlar, gazeteler ipotek edildi. Gazeteler zorla sattırıldı. Neredeyse medyanın tamamı hükümetin kontrolünde. Medya iktidarın elinde, ne derse, ne söylerse onu yazar.

Enis Berberoğlu'nu demokrasi kahramanı olarak görüyorum. Hiçbir suçu yok ama tutuklu. Olay Enis Berberoğlu olayı olmaktan çıkmıştır. Olay CHP milletvekili olayı değil, oradan da çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır, demokrasi olayıdır. İstediğimiz mahkemeler bağımsız olsun. Yasama dokunulmazlığı sürekli değil, seçim dönemine özgü. Enis Bey böyle bir de Eren Erdem arkadaşımız var. FETÖ'nün aleyhine yazı yazıyorsun, 'bilerek ve isteyerek yardım etmek'le suçlanıyorsun. Osman Kavala, bir iş adamı. Hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanıyor. Ama bu suçu nerede, nasıl, ne zaman işledin belli değil.

Üreten bir ülkenin bağımsızlığı hiçbir zaman tehlikeye girmez. Üreten bir ülkede işsizlik, yüksek faiz, enflasyon, cari açık olmaz. Üreten bir ülke dünyada saygın bir ülke olur. Faiz düşecek diyorlar, düşürdük diyorlar.

TRT

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