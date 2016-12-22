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Kılıçdaroğlu'ndan El Bab açıklaması geldi

Kılıçdaroğlu'ndan El Bab açıklaması geldi.9781
  • Giriş : 22.12.2016 / 17:33:00

Kılıçdaroğlu, El Bab operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Fırat Kalkanı Harekatı hakkında değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, yayınladığı mesajında Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan askerlerin ailelerine sabır diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan 14 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi.

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