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Kılıçdaroğlu'ndan Enes Berberoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Enes Berberoğlu'na ziyaret.14715
  • Giriş : 26.01.2018 / 17:46:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, tutuklu vekil Enes Berberoğlu'nu ziyaret etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Enes Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan  Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki hafta kurultayımız var. Kurultay öncesi genellikle  milletvekillerimizin görüşünüz alıyoruz. Onları dinliyoruz. Enis Bey şu anda  hapiste, haksız yere yatıyor. Gerçekten suçsuz yere yatıyor. Onun da görüşlerini  almak istedim. Bu arada kendisini dinledim, görüşlerini aldım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun sağlığının ve moralinin iyi olduğunu  ifade ederek, "Yeni bir kitap hazırlığını sürdürüyor. Kitap yazmada önemli aşama  kaydettiğini de ifade etti. Kendisine teşekkür ettik ve ayrıldık." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu, cezaevinden ayrıldı.

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