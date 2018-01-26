Kılıçdaroğlu'ndan Enes Berberoğlu'na ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Enes Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.
Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki hafta kurultayımız var. Kurultay öncesi genellikle milletvekillerimizin görüşünüz alıyoruz. Onları dinliyoruz. Enis Bey şu anda hapiste, haksız yere yatıyor. Gerçekten suçsuz yere yatıyor. Onun da görüşlerini almak istedim. Bu arada kendisini dinledim, görüşlerini aldım." dedi.
Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun sağlığının ve moralinin iyi olduğunu ifade ederek, "Yeni bir kitap hazırlığını sürdürüyor. Kitap yazmada önemli aşama kaydettiğini de ifade etti. Kendisine teşekkür ettik ve ayrıldık." diye konuştu.
Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu, cezaevinden ayrıldı.
TRT
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