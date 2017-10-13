Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a cevap!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sert sözlerine yanıt verdi ve Erdoğan'ın kendisini anlayamayacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından şu değerlendirmeleri yaptı:
"Sevgili Erdoğan, benim söylediklerimi anlayacak kıratta değilsin. Çünkü söylediklerimi anlaman için önce düşünmeyi ve istişare etmeyi öğrenmen gerekiyor. Şimdi, sana o imkanı da veriyorum. Aşağıdaki 5 soruya cevap vermeyi dene. O zaman zorunlu olarak düşünecek ve benim söylediklerimi daha iyi anlayacaksın. Durup dururken Türkiye’yi Suriye bataklığının bir parçası haline kim getirdi? Dostu Esad olanın, nasıl oldu da bir süre sonra düşmanı Esed oldu? Kimin zamanında Suriye’deki kendi topraklarımızdan Süleyman Şah Türbesini kaçırmak zorunda kaldık? Suriye’ye girecek ve 24 saatte Şam’daki Emevi Camii’nde namaz kılacaktık. Nasıl oldu da tam tersi gerçekleşti ve 4 milyon Suriyeli Türkiye’ye girdi? Türk askerinin İdlib’e girme ve Esad’ın yanında yer alma stratejisi kime ait? Bu kimin yanlış stratejisinin çöktüğünü gösteriyor?"
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Bahçeli'den ABD Büyükelçisi'ne tepki!
MHP lideri Bahçeli, ABD Büyükelçisi Bass'a sert tepki gösterdi.
Erdoğan: Bu minderden siz kaçacaksınız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile ilgili sert açıklamalar yaptı.
Erdoğan'dan ABD'ye mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan vize yasağı krizi ile ilgili konuştu.
Başbakan'dan Fahri Korutürk mesajı geldi
Başbakan Binali Yıldırım, Fahri Korutürk ile ilgili açıklama yaptı.
CHP'li vekil 448 gündür sakalını kesmiyor
CHP'li Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 448 gündür sakalını kesmiyor.
Erdoğan o türkünün sözlerini söyledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Novi Pazar türküsüyle alkış topladı.