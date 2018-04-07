Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Satışı durdur
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şeker fabrikaları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Kılıçsaroğlu, şeker fabrikalarının vatana ait olduğunu ve satılamayacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çorum'da Büyük Şeker Mitingi'nde yaptığı konuşmada, şeker fabrikalarının satışına tüm vatandaşların karşı çıkması gerektiğini dile getirerek, "Neden? Çünkü şeker fabrikaları vatandır, satılamaz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çorum'da Büyük Şeker Mitingi'nde yaptığı konuşmada, şeker fabrikalarının satışına tüm vatandaşların karşı çıkması gerektiğini dile getirerek, "Neden? Çünkü şeker fabrikaları vatandır, satılamaz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarının satılmasını eleştirmek için Çorum'da "Şeker vatandır, vatan satılmaz" sloganıyla miting düzenledi.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında satır başları;
"Hayatında şeker fabrikası kurmayan şimdi şeker fabrikası satacağım diyor. Türkiye şeker pancarı üretiminde dünya beşincisi bunu hazmedemiyorlar. Şekerde çalışan işçi kardeşlerim buna izin verecek miyiz? Şeker vatandır. Satılmaz. Şeker fabrikaları kapatılırsa dışa bağımlı hale geleceğiz.
Saray'da şeker yok. Şeker kilo aldırıyormuş. Yerine bal kullanıyorlar. Millet bir liraya muhtaç, gözünüze dizinize dursun. 'Şeker fabrikalarının satışını durdurdum' de. Vallahi billahi gelip tebrik edeceğim. Şeker fabrikalarının satışını durdurdum de, seni tebrik edeceğim.
"Türkiye gücünü yabancı tekellere versin" diyenlerin yanında değilim.
"Sadece şekere değil, Türkiye'ye sahip çıkıyoruz. Bu miting bir parti mitingi değildir. Bir cumhuriyet, vatan, şeker, tarım, işçi mitingidir. Bu mitingin özü alınteri mitingidir.
Yem sanayisini sattılar. Yemin yüzde 50'sini ithal ediyoruz. Saman ithal edeceğimiz hiç aklınıza gelir miydi? Fabrikaları zarar ettiği için satıyoruz diyorlar sizi kandırıyorlar. Zarar etmiyorlar, zarar ettiriliyorlar. Şeker ihraç eden bir ülkeyken şeker ithal eden ülke haline geldik. Size bu fabrikaları sattırmayacağız. Bizim bir tarım bakanımız Fransa'da Fransız tarımına yaptığı katkılardan dolayı madalya aldı. Her şey dışarıdan geliyor. Yakında portakal da dışarıdan gelirse şaşırmayın.
Size TRT Haber'de bir haber okuyayım; "Türkiye Sudan'da tarım arazisi kiraladı" Türkiye'de toprak kalmadı işçi kalmadı Sudan'da üretilecek. Ne demek orada üreteceksin buraya ucuza gelecek. Devlet kendi çiftçisiyle rekabet eder mi?"
Hükümet "Nişasta bazlı şekeri üreteceğim size satacağım" diyor. Bazı ülkelerde bu şekerin gıdada kullanılması yasak. Benim ülkemin ürünü şeker pancarı herkes gitsin şeker pancarı olan ürünü alsın yabancının ürününü almayalım.
Şeker pancarının üretimi kasıtlı olarak engelleniyor ve kota getiriliyor."
NTV
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