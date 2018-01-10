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Kılıçdaroğlu'ndan gazetecilere mesaj

Kılıçdaroğlu'ndan gazetecilere mesaj.19199
  • Giriş : 10.01.2018 / 10:47:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Büyüyen Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamanın demokrasinin olmazda olmazı olduğunu belirtti.

Gazetecilerin mesleklerini yapamaz hale gelmesinin, baskı rejiminin en  açık göstergesi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gazetecilerin özgürce haber  yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler  Günü'nde, gazeteciliğin suç olmadığını bir kez daha tüm dünyaya haykırıyorum."  değerlendirmesini yaptı.

TRT

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