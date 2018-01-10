Kılıçdaroğlu'ndan gazetecilere mesaj
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamanın demokrasinin olmazda olmazı olduğunu belirtti.
Gazetecilerin mesleklerini yapamaz hale gelmesinin, baskı rejiminin en açık göstergesi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, gazeteciliğin suç olmadığını bir kez daha tüm dünyaya haykırıyorum." değerlendirmesini yaptı.
TRT
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