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Kılıçdaroğlu'ndan gözaltı açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan gözaltı açıklaması!.19199
  • Giriş : 15.09.2017 / 12:41:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, avukatının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı ve FETÖ ile mücadele adı altında FETÖ'ye destek verildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bugün yaşananlar demokrasi adına yüz karası. Avukatım Celal Çelik hakkındaki gözaltı kararı bir akıl tutulmasıdır. FETÖ ile mücadele adı altında FETÖ'ye destek veriliyor."

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