Kılıçdaroğlu'ndan gözaltı açıklaması!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı ve FETÖ ile mücadele adı altında FETÖ'ye destek verildiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bugün yaşananlar demokrasi adına yüz karası. Avukatım Celal Çelik hakkındaki gözaltı kararı bir akıl tutulmasıdır. FETÖ ile mücadele adı altında FETÖ'ye destek veriliyor."
HÜRRİYET
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