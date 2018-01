Kılıçdaroğlu'ndan hakim açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kritik İstanbul İl Kongresi'nde Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararını eleştirdi.Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Cemal Canpolat'ın ortasında oturdu.CHP İstanbul İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu ve il başkanı Cemal Canpolat yarışıyor. Bostancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmapı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması özetle şöyle: "Bu kongrede bir eksiğimiz var. Hapishanede bir esir, tutsak milletvekili arkadaşımız var. Hiçbir suçu olmamasına rağmen aramızda olmaması demokrasinin ayıbıdır. Biz yürürken o hapishanede kitap yazıyordu; 'Ben yatarken, siz yürürken' diyordu. Evet, kalbimiz Türkiye'nin geleceği için aynı duygularla atıyordu. Birlikte mücadele ettik. Türkiye için mücadele ediyoruz. Gittiğiniz her yerde anlatın; ağzımızdan bir söz çıkıyorsa, bunun tek bir nedeni var, Türkiye'yi büyütmek ve yüceltmek.Enis Berberoğlu başta olmak üzere hiçbir milletvekilinin hapishanede olmasını kabul etmiyoruz. Bu bir demokrasi ayıbıdır.""İstanbul bütün dünyanın yakından izlediği bir kenttir. İstanbul'un anahtarını bize Fatih Sultan Mehmet teslim etmiştir. Bu nedenle bu anahtarı teslim eden Fatih'e minnet ve şükran borçluyuz.Ve aynen şunları söyledim. Geldikleri gibi gidecekler dedim. Ve geldikleri gibi gönderdi onları. Fatih Sultan Mehmet'ten anahtarı Atatürk oldu. Biz yeri geldiği zaman insan hakları uğruna, demokrasi adına, hukuk uğruna mücadele etmesini biliriz. Çünkü biz kentin anahtarını İstanbul'un anahtarını birilerine teslim etmeyeceğiz.İstanbul'dayız. Görkemli bir kentteyiz. Olağanüstü bir kentteyiz . Dünyanın en büyük metropollerinden birindeyiz. Bu kenti yönetenler İstanbul'a ihanet ettik dediler. İhanet bıçağını çekip alacağım. İstanbul'u yine tarihi görkemli günlerine kavuşturmak bizim boynumuzun borcudur. Herkes şunu çok iyi bilsin; 2019 geliyor, referandumda hangi sonucu elde ettiysek İBB seçimlerinde daha büyük çoğunluk elde edeceğiz.Biz İstanbul'u onların yaptıklarını yapmak için değil, İstanbul'un tarihini yok etmek için değil, yeniden düze çıkarmak için istiyoruz. Sözümüz söz, İstanbul'a adaleti getireceğiz. İstanbul'a ihanet edenleri temizleyeceğiz. Her birimize İstanbul'da görev yapan ister partili ister partisiz herkesin İstanbul için çalışması lazım. İstanbul bizim İstanbulumuz. Üzerine titrediğimiz en önemli kentlerden birisi. İstanbulda yaşanan bir çok sorun bütün Türkiye'de yaşanıyor ve biz bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz.""Evet Türkiye büyük sorunlarla uğraşan bir ülke olabilir. Bizim siyaset anlayışımız bunun laflardan öte her soruna çözüm üretmektir. Halka sorunları anlatmak için değil hem sorunları hem çözümleri anlatmak için gideceğiz. Bilgiye dayalı söylem, bilgiye dayalı muhalefetle halka gitmesini organize edeceğiz. Sorunları şöyle çözeceğiz diyeceksiniz. Size 'Para var mı' diye soracaklar 'Evet var Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden birisidir ama para yerli yerinde kullanılmıyor. Para başka yerlere gidiyor. Bizim kaynağımızda var imkanımız da var.' diyeceksiniz. Evet var. Bütün mesele para yerli yerinde kullanılmıyor, birilerince götürülüyor.""Bugün geldiğimizde yerde suçluyu belirleyen sarayda oturan zevattır. Suçluyu o belirliyor arkasından savcılar, hakimler devreye giriyor. 1940'ların Almanyası'nda hangi koşullar varsa bugün Türkiye'de aynı koşullar vardır. Bu düzeni yıkacağız derken, Hitler Almanyası'nı Almanlar nasıl yıktıysa, direnme hakkımızı kullanarak biz de bu düzeni yıkacağız. Biz boşuna kilometrelerce yürümedik. Bu ülke için herkes için yürüdük. Adalet olsa o kadar yolu yürür müydük? Adalet soylu bir kavramdır, üzerinde hepimizin titremesi gerekir. Adaletin olmadığı bir yerde devlet, insan hakları, düşünce özgürlüğü olmaz; kaos, kavga, kargaşa, darbe olur. Adalet bunların hepsini engeller. Hitler'in Almanyası'nda Adalet Müşaviri vardı. Dönemin hakimlerine şunu söylüyor: 'Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorun. Benim yerimde Führer olsa nasıl karar verirdi?' Bugün Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan bazı hakimler, Führer benzeri hareket içindeler. Biliyorum bunu söyledim diye şimdi hemen fezlekeler düzenlenecek, savcılar harekete geçecek. Geçmezseniz namertsiniz siz." Binali Yıldırım 'İlk mahkeme kararı geçerlidir' demiş. Hüküm geçerliyse Yargıtay'ı, Danıştay'ı kapat. Saray'a taşı karar versinler. Niye mahkeme kuruyorsunuz o zaman?"Bu arada Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının başında andığı tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu da kongreye bir mesaj gönderdi. Berberoğlu mesajında şöyle dedi:"Demokrasi ve adalet ardına çok ağır bedel ödemiş dostum ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensubu Dursun Çiçek aracılığı ile sizlere yolladığım bu mesajımda vurgulamak isterim ki; ne bir pişmanlık ve ne de suçluluk duygusundan eser yoktur. Müteahhit bürolarında ve avukat ofislerinde değil, cephelerde savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin onurlu bir üyesi olarak ne siz dava arkadaşlarımı ve ne de canımdan çok sevdiğim ailemi mahcup edecek hiç bir eylemim olmadı ve olamaz da..."HÜRRİYET