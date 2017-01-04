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Kılıçdaroğlu'ndan hükümete sert sözler

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete sert sözler.12236
  • Giriş : 04.01.2017 / 11:45:00
  • Güncelleme : 04.01.2017 / 14:05:00

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından AK Parti'ye tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kahvehanede laiklik konuşması yapan gençlerin tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP lideri, Anayasayı savunmasının AK Parti hükümeti tarafından suç sayıldığını söyleyerek Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız. Eğer var olan anayasanın değiştirilemez maddelerini savunmak suçsa, bu anayasaya yemin eden Cumhurbaşkanı ve AKP Hükümeti de suç işlemiştir."

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