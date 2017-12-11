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Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı'na dava!

Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı'na dava!.19199
  • Giriş : 11.12.2017 / 12:42:00

Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 'Açık açık söylüyorum, bittin sen' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açıklamanın tehdit niteliğinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Soylu hakkında ayrıca 100 bin liralık tazminat davası da açtıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, yurtdışına para gönderme polemiği üzerinden eleştirdiği Kılıçdaroğlu için "Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum sen bittin" ifadesini kullanmıştı.

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