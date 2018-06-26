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Kılıçdaroğlu'ndan istifa açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan istifa açıklaması!.15865
  • Giriş : 26.06.2018 / 15:01:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa tartışmasına açıklık getirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerindeki başarısızlığın ardından istifa edeceğin iddialarına açıklık getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP’nin bütün üyeleri, kendi aramızda oturur konuşuruz, tartışırız da" şeklinde cevap verdi.

İşte Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Bir seçimi atlattık. Öncelikle bütün muhabir arkadaşlara, bizim sesimizi bir şekliyle önce kendi mutfaklarına, sonra Türkiye’ye duyuran bütün muhabir arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum.

Yükleri ağır ama kameraman arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Bu arada oy kullanan, hangi partiye mensup olursa olsun bütün vatandaşlarıma demokrasiye sahip çıktıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürüm gönüllülere, demokrasi savunucularına.

“Milletvekili olacağım, belediye başkanı olacağım” diye hiçbir beklentisi olmaksızın, bu ülkede demokrasi için yola çıkıp bize destek veren binlerce arkadaşıma teşekkür ediyorum. Teşekkürü asıl kendi örgütlerimize yapıyoruz.

Bütün baskılara şantajlara, tehditlere rağmen karşı karşıya, bu tehditlerle karşı karşıya olmalarına rağmen yüreklice görevlerini yaptılar. CHP’nin bütün örgütlerine, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun tamamına yürekten teşekkür ediyorum.

Bütün baskılara şantajlara rağmen dedim, OHAL vardı. Baskılar vardı, bıçaklanan arkadaşlarımız, gençlerimiz vardı. Gece sabaha karşı CHP’nin bayraklarını asan kardeşlerimiz vardı. Bunlar yılmadan görevlerini yaptılar. Devletin bütün imkanları kullanılıyordu karşı tarafta. Valisi, kaymakamı, güvenlik güçleri, radyoları, televizyonları, medyanın yüzde 95'i öbür tarafın kontrolündeydi, iktidarın kontrolündeydi. Bütün bu baskılara rağmen CHP örgütleri önemli bir görev yaptılar.

"CHP örgütlerinin hangi koşullarda bir zoru gerçekleştirdiğini bütün dünyanın bilmesini isterim"

Daha önemlisi sevgili vatandaşlarıma hatırlatmak isterim, daha önceki seçimlerde içişleri bakanı görevini bırakırdı valiler tarafsız görev yapardı diye. ulaştırma bakanı görevinden istifa ederdi, hükümetin araçları iktidar lehine kullanılmasın diye. Onlar da kullanırdı. Adalet bakanı da istifa ederdi, adalete gölge düşmesin diye. Onlar da istifa etmediler. Dolayısıyla CHP örgütlerinin hangi koşullarda bir zoru gerçekleştirdiğini bütün dünyanın bilmesini isterim.

Korku ve sindirmeyi kaldırdılar. Yüreklice davrandılar. Sonuç su; iktidar partisine AK Parti’ye 7 puan kaybettirdiler. Kolay elde edilecek bir başarı değildir. sıradan bir başarı değildir. OHAL’e rağmen, devletin bütün imkanlarına rağmen, bütün TV’lere gazetelere, şantajlara baskılara rağmen 7 puan indirdiler. Ben bu arkadaşlarıma teşekkür etmeyip de kime teşekkür edeceğim? 49,5 olan oyları 42,5’a düştü. Bu bizim için çok önemli bir sonuçtur. Güçlü ve aydınlık bir Türkiye’nin kapısını araladılar. Biz yapabiliriz algısını toplumun her kesimine ve dünyaya anlattılar.

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