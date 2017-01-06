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Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması.12236
  • Giriş : 06.01.2017 / 09:09:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir saldırısı ile ilgili açıklama yaptı.

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Dün izmir adliyesinin girişinde meydana gelen patlama ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Olayda şehit düşen vatandaşlar için rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ülkemizdeki herkesin terörle yüz yüze geldiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin her kenti, insanlarımız terörle yüz yüze. Türkiye bunu hak etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Resmi twitter hesabından İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin her kenti, insanlarımız terörle yüz yüze. Türkiye bunu hak etmiyor. İzmir'deki şehitlerimize rahmet, yaralılara şifa diliyorum."

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