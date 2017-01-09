Kılıçdaroğlu'ndan Kahraman'a ziyaret!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Güven Hastanesine gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yoğun bakımda olduğunu ama hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.
Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hekimlerden bilgi aldık, şu anda kendisi yoğun bakımda ama 'hayati tehlikesinin olmadığı' ifade edildi. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur, gelir parlamentoyu yönetir. Kendisinin esprilerine parlamentonun ihtiyacı var." dedi.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu daha sonra hastaneden ayrıldı.
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