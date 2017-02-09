Kılıçdaroğlu'ndan KHK'ya sert tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, “Referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek” dedi.
CHP Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından Resmi Gazete'de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan bazı düzenlemelerere tepki gösterdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, ifadeleri kullandı:
"Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek.
Milletin özgür iradesinden bu kadar korkan ve kendi savunduklarının doğruluğundan bu kadar şüphe duyan bir iktidar daha önce görülmemiştir.”
DİĞER HABERLER
Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü.
Erdoğan ödül alan isimleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm ödülleri töreninde açıklama yaptı.
Beştepe'den açıklama: Rusya ile görüşüyoruz
El Bab operasyonuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden açıklama geldi.
Erdoğan'dan 'referandum' cevabı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumla ilgili sorulara cevap verdi.
Erdoğan: FETÖ urunu temizleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopyalı mevkidaşı ile açıklamalar yaptı.