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Kılıçdaroğlu'ndan KHK'ya sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan KHK'ya sert tepki.12236
  • Giriş : 09.02.2017 / 13:29:00

Kılıçdaroğlu, yeni çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili açıklama yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek” dedi.

CHP Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından Resmi Gazete'de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan bazı düzenlemelerere tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, ifadeleri kullandı:

"Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek.

Milletin özgür iradesinden bu kadar korkan ve kendi savunduklarının doğruluğundan bu kadar şüphe duyan bir iktidar daha önce görülmemiştir.”

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