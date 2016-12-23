Kılıçdaroğlu'ndan komisyon talimatı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimini araştıran komisyonda görevli CHP'lilere görev verdi.
Kılıçdaroğlu, üyelerle yaptığı görüşmede komisyonun işi sulandırdığını belirterek CHP'li üyelerden kendi raporlarını hazırlamalarını istedi.
Komisyonun CHP'li üyeleri Aykut Erdoğdu, Aytun Çıray, Sezgin Tanrıkulu ve Zeynel Emre, komisyonun geldiği noktaya ilişkin görüşlerini Kılıçdaroğlu'na aktardı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, "komisyonun başlangıç amacından saptığı" değerlendirmesi yapılarak, CHP'li üyelerin kendi raporlarını hazırlamaları kararı çıktı.
Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz darbe girişimini araştırmakla görevli araştırma komisyonunun CHP'li üyeleri Aykut Erdoğdu, Aytun Çıray, Sezgin Tanrıkulu ve Zeynel Emre'yi TBMM'deki makamında kabul etti. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda komisyonun geldiği aşamaya ilişkin olarak komisyon üyeleri Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi. Alınan bilgilere göre komisyonun ilk kurulduğu günlerde darbe girişimini gerçekleştiren Gülen cemaatinin devlete ne zaman yerleştirildiği noktasında önemli isimler dinlediğini, Gülen cemaatine yönelik MGK kararının alındığı toplantıda yapılan sunumları edindiğine dikkati çeken komisyon üyeleri, bir süredir komisyonun "çalışmayı savsakladığı" izlenimi edindiklerini, bu çerçevede İstanbul ve Marmaris'te yapılan Ankara dışı programlara da bu gerekçeyle katılmadıklarını aktardı.
Kendi raporunuzu hazırlayın
Darbe girişiminin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasının engellenebileceği izlenimini paylaşan CHP'li üyelere Kılıçdaroğlu'nun, "Anlatıklarınızdan komisyonun işi sulandırdığı anlaşılıyor. Kendi raporunuzu hazırlayın. Darbe girişimine neden olan koşulları kamuoyuna sunalım" talimatı verdiği belirtildi. Bu çerçevede, bazı tutuklu generallerin cezaevinde izlenmesine yönelik CHP'li komisyon üyelerinin Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya ise henüz yanıt gelmediği ifade edildi. Raporun komisyon raporuyla eş zamanlı olarak duyurulabileceği ifade ediliyor.
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