Kılıçdaroğlu'ndan kritik görüşme!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüşecek.
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