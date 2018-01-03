Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu'ndan kritik görüşme!

Kılıçdaroğlu'ndan kritik görüşme!.19199
  • Giriş : 03.01.2018 / 15:32:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı ile görüşecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüşecek.

Fenerbahçe'de Van Persie kadro dışı kaldı

Aleyna Tilki açıkladı: Her şeyi ona borçluyum

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

HDP Şırnak Milletvekili Birlik'e hapis cezası

HDP Şırnak Milletvekili Birlik'e hapis cezası

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'e 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İçişleri Bakanı: Ayağını kırın, suçu bana atın

İçişleri Bakanı: Ayağını kırın, suçu bana atın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusuna değindi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı aradı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini yineledi.

Erdoğan cenaze namazına katıldı!

Erdoğan cenaze namazına katıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazına katıldı.

 

Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

HDP lideri Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

Erdoğan Fransa'ya gidiyor

Erdoğan Fransa'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'ya gidecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya