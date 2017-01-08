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Kılıçdaroğlu'ndan medyaya sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan medyaya sert tepki.12236
  • Giriş : 08.01.2017 / 09:03:00

Kılıçdaroğlu, Türk medyasına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Son dönem sarfettiği sözleri nedeniyle medya tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Kılıçdaoğlu buna sert bir şekilde cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kensini eleştiren medyayı terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye benzetti.

Yaptıkları bazı açıklamaları eleştiren medya organlarını “havuz medyası” olarak suçlayan Kılıçdaroğlu, “Havuz medyasının PKK’dan hiçbir farkı yoktur... Havuz medyasının DEAŞ’tan hiçbir farkı yoktur” dedikten sonra bu iddiasının gerekçesini de anlattı. Artvin’de PKK’nın kendisine yönelik suikast girişimini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “PKK da bana saldırıyor, onlar da aynı mantıkla bana saldırıyorlar” dedi.

 

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