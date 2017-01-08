Kılıçdaroğlu'ndan medyaya sert tepki
Son dönem sarfettiği sözleri nedeniyle medya tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Kılıçdaoğlu buna sert bir şekilde cevap verdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kensini eleştiren medyayı terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye benzetti.
Yaptıkları bazı açıklamaları eleştiren medya organlarını “havuz medyası” olarak suçlayan Kılıçdaroğlu, “Havuz medyasının PKK’dan hiçbir farkı yoktur... Havuz medyasının DEAŞ’tan hiçbir farkı yoktur” dedikten sonra bu iddiasının gerekçesini de anlattı. Artvin’de PKK’nın kendisine yönelik suikast girişimini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “PKK da bana saldırıyor, onlar da aynı mantıkla bana saldırıyorlar” dedi.
DİĞER HABERLER
Yıldırım: Türkiye gereğini yapar
Başbakan Binali Yıldırım, Irak ziyareti sonrası geri döndüğü Ankara'da açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yıldırım Irak'ta
Başbakan Binali Yıldırım birtakım resmi temaslarda bulunmak için Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.
Erdoğan: Suriye'de 1'e 10 gidiyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili konuştu.
Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt!
Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert bir cevap verdi.