Kılıçdaroğlu'ndan MESAM açıklaması geldi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür Bakanlığı'nın MESAM'a kayyum ataması ile ilgili açıklama yaptı ve bakanlığın suç işlediğini belirtti.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''Olağan kongresini yapmadan Kültür Bakanlığı MESAM'a kayyum atadı. Kanun önce uyaracaksın diyor. Hiçbir uyarı yapılmadan MESAM Yönetim Kurulu, Kültür Bakanlığı yazısı ile değiştiriliyor. Kültür Bakanlığı burada suç işlemiştir'' dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
''Bütün demokrasilerde medya önemli bir güçtür. Medyanın temel özelliği gücü denetlemektir gücü alkışlamak değil tam tersine gücü sürekli halk adına sorgulamaktır. Bizde yaygın medyamız var Türkiye genelinde yayın yapan bir de yerel medya var. Yerel medya adeta sahipsiz. Bu medyanın büyük beklentileri var. 3 yıldır Basın İlan Kurumu ilanlarına zam yapılmadı. Geçinemiyorlar. Elbette ki yerel medyanın desteklenmesi lazım. İktidarın tutarlı adımlar atması lazım. Yerel medya üzerinden tasarruf yapmak demokrasiye zarar verir.
MESAM diye bir örgüt var. Bir tüzüğü var yasal dayanağı var. Sanatı ve sanatçıyı desteklemeyen hiçbir iktidar yoktur dünyada darbe dönemleri hariç. Sanatı ve sanatçıyı yüceltmek her toplumun ortak amaçlarından birisidir. Sanatçının da hakları vardır bunların da korunması lazım. Bir özel yasa var bu yasaya dayandırarak MESAM diye bir sivil toplum kuruluşu oluşturulmuş vaziyette. Olağan kongresini yapmadan Kültür Bakanlığı MESAM'a kayyum atadı. MESAM Yönetim Kurulu görevden alındı. Sabah telefon ettim Kültür Bakanlığı'ndan size uyarı yazısı geldi mi? Hiçbir yazı gitmemiş. Yani kuralı takmıyor. Kanun önce uyaracaksın diyor. 1 ay içinde tekrar denetleyeceksin diyor. Hiçbir uyarı yapılmadan MESAM Yönetim Kurulu Kültür Bakanlığı yazısı ile değiştiriliyor. Sordum dava açacak mısınız diye tabi dediler. Kültür Bakanı'na sormak isterim sen sanatı sanatçıyı korumakla yükümlüsün. Bir yere kayyum atarken yasanın dışına çıkamazsın. Açıkça Kültür Bakanlığı burada suç işlemiştir.
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi toplumun hemen hemen her kesiminin karşı çıktığı bir uygulama. Konu gündeme gelir gelmez bir komisyon oluşturduk. Bütün şeker fabrikalarını gezeceksiniz dedik. Hepsi karşı hangi partiden olursa olsun. Şeker fabrikaları sıradan fabrikalar değildir. Özelleştirilmesine karşıyız. Özelleştirerek siz aslında bir anlamda cumhuriyetten intikam almaya çalışıyorsunuz. Şeker fabrikalarına sahip çıkmak demokrasiye cumhuriyete emeğe ve alın terine sahip çıkmak demektir. Gayet açık ve net başta Recep Bey Binali Bey olmak üzere soru soruyorum hangi uluslararası kuruluşlarla oturup bir anlaşma yaptınız ve bu metni neden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından gizliyorsunuz? Kiminle oturdunuz Türk şeker politikasının geleceğini belirlediniz? Binali Bey nişasta bazlı şekerlere kota getireceğiz diye zaten var kota. Yüzde 15. Almanya'da yüzde 1,69. Bazı ülkelerde de yasak. Kansere obeziteye yol açıyor.
Türkiye Cumhuriyeti şu anda bir hukuk devleti değildir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra BM'ye bir yazı gönderildi. Tutulanlara insanca davranmayacağım diyor. Kim söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti hükümeti söylüyor? Adil biçimde yargılamayacağım diyor o maddeyi de askıya aldım diyor.''
NTV
DİĞER HABERLER
CHP'den AK Parti'ye ziyaret
CHP Seçim Güvenliği Komisyonu, yarın kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.
Külliye'den Zeytin Dalı operasyonu açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Zeytin Dalı açıklaması geldi.
AK Parti'den Saadet Partisi açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Saadet Partisi ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan'dan Afrin için açıklama geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.