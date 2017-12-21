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Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'a ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'a ziyaret.19199
  • Giriş : 21.12.2017 / 16:13:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mesut Yılmaz'ın evine ziyarette bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde intihar ederek hayatını kaybeden Mesut Yılmaz'ın oğlu için eski siyasetçinin evine gitti.

Beykoz'daki evde yaklaşık 50 dakika süren ziyarette Kemal  Kılıçdaroğlu, Yılmaz ailesine taziye dileklerini iletti.

Çıkışta açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu'na, TBMM Başkanvekili Akif  Hamzaçebi de eşlik etti.

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