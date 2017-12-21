Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'a ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde intihar ederek hayatını kaybeden Mesut Yılmaz'ın oğlu için eski siyasetçinin evine gitti.
Beykoz'daki evde yaklaşık 50 dakika süren ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz ailesine taziye dileklerini iletti.
Çıkışta açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu'na, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi de eşlik etti.
TRT
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