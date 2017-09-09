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Kılıçdaroğlu'ndan milliyetçilik cevabı

Kılıçdaroğlu'ndan milliyetçilik cevabı.19199
  • Giriş : 09.09.2017 / 11:37:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, milliyetçilik tartışmalarına yeni bir boyut getirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçilik tartışmalarına değindi ve milliyetçiliğini sorgulayanların Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarından kaçırdıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 94'üncü Kuruluş Yıldönümü'nde Parti Meclisi Toplantısı'nın açılışı öncesi konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: "Cumhuriyet Halk Partililer 'önce Türkiye' demeyi belleklerine yazarlar. Bizi milliyetçi olmamakla suçluyorlar. Bizim milliyetçiliğimiz lafla değil eylemledir. Bizim milliyetçiliğimiz kafatasçılıkla değil 80 milyonu kucaklamaktır. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayanlar Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarından kaçıranlardır. Ege Adaları'na sahip çıkamayanlardır. Sevsinler senin milliyetçiliğini sen mi milliyetçisin. Tüm Türkiye için CHP'nin varlığı çok önemlidir. Biz doğruluğun adresiyiz. Biz insan odaklı bir düşüncenin adresiyiz. Bizim haklılığımızı tarih hep göstermiştir. Türkiye'nin onuruyla oynuyorlar bu bizim ağırımıza gidiyor.

ADALET İSTİYORUZ

Biz üreten bir Türkiye istiyoruz. Her bilim insanının özgürce her siyasal partiyi eleştirdiği bir Türkiye istiyoruz. Gözü, ağzı, kulakları kapalı bir Türkiye istemiyoruz. Biz zengin bir Türkiye istiyoruz. Biz yaratılan her artı değerin eşit dağıtılmasını, refahın yükselmesini istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Gazetecilerin hapiste yattığı bir ülkeyi anlatamazsınız diyoruz. Türkiye'nin yarı açık bir cezaevine dönmesini istemiyoruz. Elbette tartışmalar ve eleştiriler olacaktır ama eleştirinin haklı ve mantıklı olması lazım. Böyle olursa biz de hatamızı görürüz hepimiz otururuz kendimize çeki düzen veririz.'

ÇİFTÇİ BORÇ BATAĞINDA

'Fındık üreticilerine sesleniyorum. Sizin hakkınızı peşkeş çektiler onlar, sizin cebinizi değil kendilerini düşünüyorlar. Fındık Karadeniz için stratejik üründür. Eğer siz fındıkta hak ettiği ücreti ödeyemezseniz bu adam ne ile geçinecek, çocuklarını askere, üniversiteye nasıl gönderecek? Türkiye kalkındı diyorsunuz iyi de bu kalkınmadan neden köylüye, fındık üreticisine pay vermiyorsunuz? Bu tuzağa hiçbir Karadenizli'nin düşmemesi lazım. Namus sözü veriyorum bütün dünyada fındık fiyatını sadece ve sadece Türkiye belirleyecek. Varsa bir yalanım çıkın söyleyin. Ben doğruları söylediğim için iktidarın hedefindeyim. Çifçisi, esnafı borç batağında. Eğer CHP iktidara gelirse, çiftçinin borçlarını tamamen sileceğim. Faizleri sileceğim. Bunlar faiz lobisine hizmet ediyor vatandaşa değil. Ben bunu söylüyorum diye kızıyorlar. Verdiğim rakam yanlışsa çıkın söyleyin. Söyleyemiyorlar çünkü faiz lobisine hizmet ediyorlar."

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