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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması.19199
  • Giriş : 27.06.2018 / 12:25:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili açıklama geldi. Kılıçdaroğlu 'Muharrem İnce bizim değerlimizdir' dedi.

Dün genel merkez önünde "İstifa" diyenler vardı, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler toplandı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu özetle şu ifadeleri kullandı:

''Zahmet etmişsiniz gelmişsiniz. Bugün çok sevinçli bir gündeyim nedeni şu havuz medyasında manşet olduk. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Seçim süreci boyunca konuştuğum laflardan bir cümle bile kullanmadılar oysa bugün manşetlerdeyiz ne kadar mutluyum emin olun anlatamam. Demek ki yaptığımız iş doğru. Havuz medyasında manşetsek yaptığımız iş doğru. Biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmek partinin dışında düşünmek asla böyle bir düşüncem yok inancım da yok. Herkesi kucaklayacağız. 81 milyonu kucaklayacağız. Duvarın bir kısmını yıktık önümüzdeki seçimlerde duvarın tamamını yıkacağız. Muharrem İnce bizim bir değerimizdir onu da sonuna kadar kucaklıyoruz.''

NTV

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