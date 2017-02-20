Kılıçdaroğlu'ndan Müjdat Gezen'e telefon
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yönelik saldırı hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müjdat Gezen'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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