Kılıçdaroğlu'ndan Münir Özkul'un ailesini aradı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk sinemasının usta isimlerinin Münir Özkul'u arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Kemal Kılıçdaroğlu, Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
TRT
DİĞER HABERLER
Erdoğan'dan Münir Özkul için açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münir Özkul ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan'dan görevden alma için ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Hazinedar ile ilgili açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye tepki
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Hakan Atilla ile ilgili açıklama geldi.
Külliye'den kabine açıklaması!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yeni kabine ile ilgili açıklama geldi.