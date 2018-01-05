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Kılıçdaroğlu'ndan Münir Özkul'un ailesini aradı

Kılıçdaroğlu'ndan Münir Özkul'un ailesini aradı.19199
  • Giriş : 05.01.2018 / 17:56:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Münir Özkul'un ailesini aradı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk sinemasının usta isimlerinin Münir Özkul'u arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

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