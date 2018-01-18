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Kılıçdaroğlu'ndan o belediyeye ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan o belediyeye ziyaret.18297
  • Giriş : 18.01.2018 / 15:04:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ni ziyaret etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ni ziyaret ederek başkan Alper Taşdelen ile gerçekleştirilen çalışmalar hakkında görüşme yaptı..

İlçede belediye hizmetlerinden her vatandaşın eşit ve ayrımsız bir  biçimde yararlandığını belirten Kılıçdaroğlu, bu başarılı çalışmaların diğer   ilçelere de örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Çankaya'ya yatırımların devam ettiğini, özellikle sosyal projeler ve  kreş hizmetlerinin vatandaşların beğenisini topladığını ifade eden Kılıçdaroğlu,  "1000 Çocuk Koronuzu  gittiğim her yerde anlatıyorum. Konserde ailelerin de mutlu  olduğunu görüyorum. Yeni yaptığınız kültür merkezleri de büyük bir ihtiyacı  karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Taşdelen ise Kılıçdaroğlu'nu belediyede ağırlamaktan büyük bir onur ve  mutluluk duyduklarını belirterek, "3,5 yılda halkımıza verdiğimiz bütün sözleri  tuttuk ve her alanda rekorlar kırdık. Genel Başkanımızın, partimizin ve  halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmadık. Bundan sonra da aynı azim ve  kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Biz, belediyeciliğin sosyal demokratların  ve Atatürkçülerin işi olduğunu en güzel şekilde kanıtlıyoruz. Genel Başkanımıza  ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum." dedi.

Taşdelen, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaretin anısına Metin  Yurdanur'un 'Özgürlük Heykeli'ni hediye etti.

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