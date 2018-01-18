Kılıçdaroğlu'ndan o belediyeye ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ni ziyaret ederek başkan Alper Taşdelen ile gerçekleştirilen çalışmalar hakkında görüşme yaptı..
İlçede belediye hizmetlerinden her vatandaşın eşit ve ayrımsız bir biçimde yararlandığını belirten Kılıçdaroğlu, bu başarılı çalışmaların diğer ilçelere de örnek olması gerektiğini dile getirdi.
Çankaya'ya yatırımların devam ettiğini, özellikle sosyal projeler ve kreş hizmetlerinin vatandaşların beğenisini topladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "1000 Çocuk Koronuzu gittiğim her yerde anlatıyorum. Konserde ailelerin de mutlu olduğunu görüyorum. Yeni yaptığınız kültür merkezleri de büyük bir ihtiyacı karşılıyor." ifadelerini kullandı.
Taşdelen ise Kılıçdaroğlu'nu belediyede ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "3,5 yılda halkımıza verdiğimiz bütün sözleri tuttuk ve her alanda rekorlar kırdık. Genel Başkanımızın, partimizin ve halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmadık. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Biz, belediyeciliğin sosyal demokratların ve Atatürkçülerin işi olduğunu en güzel şekilde kanıtlıyoruz. Genel Başkanımıza ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum." dedi.
Taşdelen, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaretin anısına Metin Yurdanur'un 'Özgürlük Heykeli'ni hediye etti.
HÜRRİYET
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