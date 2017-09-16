Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu'ndan o resme sert tepki!

Kılıçdaroğlu'ndan o resme sert tepki!.14554
  • Giriş : 16.09.2017 / 16:15:00
  • Güncelleme : 16.09.2017 / 17:32:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Aysel Tuğlu'nun annesinin cenazesine saldıranlar arasında bulunan birinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafının ortaya çıkmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu," Nasıl oldu da Türkiye'yi bu hale getirenlerle birlikte bir ülkenin İçişleri Bakanı oturup beraber fotoğraf çeker. Üstelik nerede karakolda çekeceksiniz fotoğrafı. Bu ne demektir istediğiniz kadar istediğiniz kişinin mezarına saldırabilirsiniz , sizin tek güvenceniz benim demektir bu fotoğraf. O fotoğrafı çektiren kişinin siyasette, inançta , ahlakta, hayatta yeri yoktur" dedi.

Ankara'da Zülfü Livaneli Kültür Merkezi açıldı. Açılışa katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine saldıranlardan biriyle çekilen fotoğrafına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Bu toprakların mayasında barış vardır aslında, az önce söz edildi Karacaoğlan, Dadaloğlu , Mevlana bu toprakların insanıdır. Bu topraklarda hep birlikte huzur içinde yaşamak isteriz. Tarihte tanık olmadığımız olayları şimdi yaşamaya başladık. 80 yaşında bir kadının gömülmesine , defnedilmesine karşı çıkıyorsanız, mezarı burada olmasın diyorsanız bunu içimize sindirmemiz mümkün değildir. Sorun şunu veya bunu kınamak değil arkadaşlar, sorun Türkiye bu atmosfer nasıl geldi, kim taşıdı buraya? Peki bu gerginlik toplumu nereye kadar götürecek. Siyasetin görevi toplumu ayrıştırmak kutuplaştırmak değildir. Siyasetin görevi Türkiye'yi uygar toplumun bir parçası haline getirmektir. Nasıl oldu da Türkiye'yi bu hale getirenlerle birlikte bir ülkenin İçişleri Bakanı oturup beraber fotoğraf çeker. Mezara saldıranlarla oturup fotoğraf çekileceksiniz. Üstelik nerede karakolda çekeceksiniz fotoğrafı. Bu ne demektir istediğiniz kadar istediğiniz kişinin mezarına saldırabilirsiniz , sizin tek güvenceniz benim demektir bu fotoğraf. O fotoğrafı çektiren kişinin siyasette, inançta , ahlakta, hayatta yeri yoktur."

HÜRRİYET

Erdoğan'dan Menderes açıklaması

Trabzonspor'da Onur kadrodan çıkarıldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD'ye net mesaj!

ABD'ye net mesaj!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak'taki gelişmelerle ilgili ABD'li mevkidaşı ile bir gö

Erdoğan, Başbakan'la 2,5 saat görüştü

Erdoğan, Başbakan'la 2,5 saat görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile 2,5 saat görüştü.

 

Erdoğan'ın ABD programı belli oldu

Erdoğan'ın ABD programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD programı belli oldu.

Erdoğan, Trump'la görüşecek

Erdoğan, Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 21 Eylül günü görüşecek.

 

Başbakan uyardı: Bu sevdadan vazgeçin

Başbakan uyardı: Bu sevdadan vazgeçin

Başbakan Binali Yıldırım, bağımsızlık referandumu ile ilgili konuştu.

Başbakan'dan 'cenaze' açıklaması

Başbakan'dan 'cenaze' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, cenaze tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya