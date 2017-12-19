Kılıçdaroğlu'ndan o kare için ilk yorum!
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında soğuk rüzgarlar esen Kılıçdaroğlu, o anlarda çekilen fotoğraf hakkında ilk kez konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
''Evlat acısı acıların en büyüğüdür o acıyı yaşayan bir baba olarak evlat acısının ne anlama geldiğini biliyorum. Sıralı olmayan ölüm her zaman acı getirir. Mesut Yılmaz'ın saygın bir devlet adamı kimliği vardır. Dün de cenaze törenine katıldık. Bir rahatsızlığının olmasının yol açtığı bir ölüm.
Sıradan Sayın Erdoğan geliyordu geldi yerine geçti benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sayın Erdoğan'ın cenazeye gelmesi de tabii önemli bir şey.
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