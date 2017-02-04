Kılıçdaroğlu'ndan polisler için açıklama
İzmir'de adliye binası önünde şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in adının verildiği parkın açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polise ve askere sıkılan her kurşunun millete çekildiğini vurguladı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
''Şehitlerimize ve gazilerimize emin olun gerekli değeri yeteri kadar vermiyoruz. İngiltere'de bir şehit yakını mağazaya gittiğinde anons edilir falan şehit yakını gazi mağazamızı onurlandırmıştır diye. Polise, askere sıkılan her kurşun millete sıkılan kurşundur. Polislerimizin zor koşullarda görev yaptıklarını da çok iyi biliyoruz. Benim de ailemde yakınımda polisler oldu. Çok zor şartlarda görev yaptıklarını biliyorum. Onlar 24 saat görev başındadırlar onların haklarını tam ödemiyoruz ama ödememiz gerek. Askerlerimiz -35 derecede terörle mücadele ediyor.''
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