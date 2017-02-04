Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu'ndan polisler için açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan polisler için açıklama.12236
  • Giriş : 04.02.2017 / 13:44:00

Kılıçdaroğlu, açılışta yaptığı konuşmada terörle mücadeleye değindi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İzmir'de adliye binası önünde şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in adının verildiği parkın açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polise ve askere sıkılan her kurşunun millete çekildiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Şehitlerimize ve gazilerimize emin olun gerekli değeri yeteri kadar vermiyoruz. İngiltere'de bir şehit yakını mağazaya gittiğinde anons edilir falan şehit yakını gazi mağazamızı onurlandırmıştır diye. Polise, askere sıkılan her kurşun millete sıkılan kurşundur. Polislerimizin zor koşullarda görev yaptıklarını da çok iyi biliyoruz. Benim de ailemde yakınımda polisler oldu. Çok zor şartlarda görev yaptıklarını biliyorum. Onlar 24 saat görev başındadırlar onların haklarını tam ödemiyoruz ama ödememiz gerek. Askerlerimiz -35 derecede terörle mücadele ediyor.''

CHP'nin YSK temsilcisinden 'fiili' uyarı

HDP'li eski vekile 95 yıl hapis cezası istemi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yüksekdağ'ın dosyasına yetkisizlik

Yüksekdağ'ın dosyasına yetkisizlik

HDP lideri Figen Yüksekdağ'ın dosyası hakkında 'yetkisizlik' kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanser mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanser mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan önemli açıklamalarda bulundu.

 

Ankara'dan Almanya'ya sert tepki

Ankara'dan Almanya'ya sert tepki

Bozdağ, terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesine ilişkin konuştu.

Erdoğan bugün açılışını yapacak

Erdoğan bugün açılışını yapacak

Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün Erdoğan tarafından yapılacak.

 

Erdoğan'dan Saffet Sancaklı'ya telefon

Erdoğan'dan Saffet Sancaklı'ya telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi vefat eden Saffet Sancaklı'yı aradı.

Bakan Bozdağ işkence iddialarını yalanladı

Bakan Bozdağ işkence iddialarını yalanladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ işkence iddialarını yalanladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya