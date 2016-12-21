Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e mektup
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rus büyükelçi Andrey Karlov'un uğradığı silahlı saldırı ile ilgili Rus lider Putin'e taziye mektubu yazdı.
Kılıçdaroğlu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı taziye mektubu ile ilgili açıklama CHP Basın Birimi'nden geldi.
Mektubunda, Karlov'un provokatif bir terör saldırısıyla alçakça öldürülmesinin kendilerini derinden sarstığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyor, Sayın Büyükelçi Karlov'un ailesine ve dost Rus halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu taziye mektubunda şunları kaydetti:
"Bu saldırının tüm boyutlarıyla ve bağlantılarıyla ortaya çıkarılması, yeniden normalleşme sürecine giren Türkiye-Rusya ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerlemesine de katkı sağlayacaktır. Bu terör saldırısını yaptıranlar hiç şüphesiz iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasını ve normalleşme sürecinin darbe almasını isteyenlerdir. Soğukkanlı bir şekilde olayı araştırıp ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz, bize tuzak kuranlara en iyi cevabı teşkil edecektir. Saygı ve iyi niyet dileklerimle."
MİLLİYET
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