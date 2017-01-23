Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu'ndan Ramazoğlu'na tazminat

Kılıçdaroğlu'ndan Ramazoğlu'na tazminat.13179
  • Giriş : 23.01.2017 / 15:18:00

Kılıçdaroğlu, Bakan Sema Ramazoğlu'na tazminat ödeyecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na 10 bin TL tazminat ödeyecek. Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Ramazanoğlu için sert sözler sarfetmişti.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Ramazanoğlu'nun avukatı Cihat Haykır, Kılıçdaroğlu'nun, özellikle bir kadına karşı söz konusu ifadeleri kullanmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise müvekkilinin dava konusu ifadeleri "koruyup, kollamak" anlamında kullandığını ileri sürerek, "açıklamanın, ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesini" ve davanın reddini talep etti.

Hakim Fatih Akarsu, beyanları dinledikten sonra davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun 10 bin lira manevi tazminatı Ramazanoğlu'na ödemesine karar verdiğini açıkladı. Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun, Ramazanoğlu'na yönelik sözleri aktarılarak, "ahlak sınırlarını aşan sözlerinin ulusal gazetelerde haber olduğu, taraflı tarafsız her kesim tarafından kınandığı" belirtilmiş ve 50 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

Darbeciler TRT'den panikle kaçmışlar

Çakar'dan Belözoğlu'na ince gönderme

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan o sözü yineledi!

Erdoğan o sözü yineledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti referandum için heyet oluşturuyor

AK Parti referandum için heyet oluşturuyor

AK Parti, anayasa değişikliği referandumu için harekete geçti.

 

CHP'nin dosyasında o görüntüler var

CHP'nin dosyasında o görüntüler var

CHP, anayasa değişikliği paketi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor.

Meral Akşener abisi Nihat Gürer'i toprağa verdi

Meral Akşener abisi Nihat Gürer'i toprağa verdi

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, abisini toprağa verdi.

 

Başbakan'dan İlhan Cavcav için mesaj!

Başbakan'dan İlhan Cavcav için mesaj!

Başbakan Binali Yıldırım, vefat eden İlhan Cavcav için taziye mesajı yayınladı.

Devlet Bahçeli'den flaş 'referandum' yorumu

Devlet Bahçeli'den flaş 'referandum' yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği için yapılacak referandum oylamasını değerlend


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya