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Kılıçdaroğlu: Ucu açık bir macera

Kılıçdaroğlu: Ucu açık bir macera.12236
  • Giriş : 07.02.2017 / 14:14:00
  • Güncelleme : 07.02.2017 / 14:23:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa referandumuna ilişkin sert sözler sarfetti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Anayasa değişikliği ile ilgili hükümete sert sözler yüklendi.

Anayasa referandumunu değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bu kadar yetkiyi bir kişiye verirseniz Türkiye’yi bir maceraya sürüklemiş olursunuz" dedi.

Bu kadar yetkiyi bir kişiye verirseniz Türkiye’yi bir maceraya sürüklemiş olursunuz. O Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12’sini cumhurbaşkanı tayin ediyor. Gelen felaketin boyutlarını bilmeniz için bunları anlatıyorum. Türkiye bir maceraya sürüklenmemelidir. Ucu açık bir macera… Neyin ne olacağını kimse bilmiyor.

Daha önemli olan, başkanlık sistemi gerçekleşirse, millet ile milletvekili arasındaki bağ kopuyor. O zaman milletinvekili demeyin buna, başkanın vekili deyin. Ama milletvekili diyemezsiniz. Onun sorunlarını çözme konusunda milletvekili bir şey elde edemiyorsa buna nasıl milletvekili diyeceğiz? Bir örnek daha, bu anayasa değişikliği milletin hangi sorununu çözecek?

Terör sorununu çözüyor mu, hayır. Tek satır yok, hiçbir şey de yok. İşsizlik sorununu çözüyor mu? Hayır. Türk lirasının yabancı paralar konusunda değerini koruyor mu? Hayır. Kuzey Kore gibi, bir kişi konuşacak, 80 milyon dinleyecek. Bu kadar. Batı ne diyor? Bu ülkede demokrasi yok, can ve mal güvenliğim yok neden yatırım yapayım diyor.

Komşularımızla olan ilişkilerimizi düzenleyecek mi? Hayır. Gıda fiyatları düşecek mi? Hayır. Ekonomik istikrar sağlanacak mı? Hayır. Bozulan eğitim sistemi düzelecek mi? Hayır. O zaman biz bu referandumda ne yapmalıyız? Hayır’larımızı çoğaltmalıyız.

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