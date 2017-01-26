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Kılıçdaroğlu'ndan referansum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referansum tahmini.12236
  • Giriş : 26.01.2017 / 09:31:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, referandum ile ilgili tahminlerini açıkladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te büyük kavgalar sonucu kabul edilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan anayasa değişikliğini içediği 18 madde ile vatandaşların kabul ermeyeceğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu programda Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğini eleştirmişti.

"GAZİ MECLİS, MALULEN EMEKLİ EDİLİYOR"
Kılıçdaroğlu, yeni düzenlemenin kabul edilmesi halinde TBMM’nin malulen emekli edileceğinin altını çizerek, “Biz bu meclise ‘Gazi Meclis’ diyoruz. Bu Meclis Milli Kurtuluş Savaşı’nı yöneten bir Meclis, bu meclis 15 Temmuz darbe girişimini bombalar yağarken savuşturmuş bir Meclis. Şimdi malulen emekli ediliyor” ifadelerini kullandı.

"HAYIR ÇIKACAK, ADIM GİBİ EMİNİM"
Kılıçdaroğlu, referandumdan ‘Evet’ çıkması ve başkanlık seçimleri geldiğinde aday olup olmayacağı hakkındaki soru üzerine, “Referandumdan ‘evet’ çıkmayacak, ‘hayır’ çıkacak, adım gibi eminim. Bu ülkenin vatandaşları nasıl Milli Kurtuluş Savaşı’nda Meclise sahip çıkmışlarsa, yine kendi Meclislerine sahip çıkacaklardır” dedi.

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