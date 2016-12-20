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Kılıçdaroğlu'ndan Rus halkına mesaj

Kılıçdaroğlu'ndan Rus halkına mesaj.12236
  • Giriş : 20.12.2016 / 11:14:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün yaşanan üzücü olay hakkında konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu silahlı saldırıda hayatını kaybedeb Andrey Karlov hakkında mesaj yayımladı.

Kılıçdaoğlu, mesajında, "Haince bir suikast sonucu kaybettiğimiz Büyükelçi Andrey Karlov'un ailesine ve dost Rus halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

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