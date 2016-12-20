Kılıçdaroğlu'ndan Rus halkına mesaj
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu silahlı saldırıda hayatını kaybedeb Andrey Karlov hakkında mesaj yayımladı.
Kılıçdaoğlu, mesajında, "Haince bir suikast sonucu kaybettiğimiz Büyükelçi Andrey Karlov'un ailesine ve dost Rus halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.
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