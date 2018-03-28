Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya mesaj
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'da bir alışveriş merkezinde çıkan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Rusya'nın Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı olması bizde derin üzüntü yaratmıştır. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve dost Rusya halkına başsağlığı dilerim" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Rusya'daki AVM yangınına ilişkin paylaşımda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Rusya'nın Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı olması bizde derin üzüntü yaratmıştır. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve dost Rusya halkına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
TRT
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