Kılıçdaroğlu'ndan saldırı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Reina'da meydana gelen ve 39 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısı hakkında yorumda bulundu.Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan anayasa değişikliği teklifini geri çekmelerini rica etti.Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, " Dünyanın 4 bir tarafından militanlar Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a geçtiler. 12 Ağustos 2012 IŞİD komutanı söylüyor,' bize savaşın başında katılan savaşçıların çoğunun yanı sıra teçhizatımız ve tedarikimiz Türkiye üzerinden geldi' Bunlar gelirken bu ülkenin hükümeti kimdi? Bu ülkenin istihbaratı yok muydu ? IŞİD militanları, örgütleri, televizyonlara çıkıyorlardı, illerde gösteri yapıyorlardı, sözde toplu namazlar kılıyorlardı, internet siteleri vardı. Yayın organları vardı, hükümet neredeydi ?" ifadelerine yer verdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada , "Anayasa'da söylüyor zaten sorumlu hükümettir diyor. Sorumlu Türkiye'yi yöneten siyasilerdir diyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:" Büyük umutlarla başladığımız, başlamayı düşündüğümüz yeni yılda acı olaylarla karşılaştık. Her yıl sonu bir milattır. İnsanlar geçmiş yılın bir hesabını yaparlar. Yeni bir yıla umutla girmek isterler. İnsanın doğasında umut vardır. Eğer umutsuz bir toplum yaratırsak bir devleti yaşatamayız. En büyük acılara göğüs gerecek miyiz? Gereceğiz. En büyük acıları yaşamamıza rağmen hayata umutla bakacak mıyız ? 2016'da çok büyük acılar yaşadık. Yüzlerce askerimiz, polisimiz, vatandaşımız, korucumuz şehit oldu. Kimisi kör kurşunla, kimisi bombayla. Bütün bu acıları yaşarken hep şu soruyu dönüp kendimize sormak zorundayız? Bu memleket bu hale nasıl geldi? Eğer bu soruyu kendimize sormuyorsak, çok afedersiniz ama biz insan değiliz? Bu soruyu kendimize soracağız, bu güzel memleket komşumuzu sorgulamadığımız tam tersine komşu komşunu külüne muhtaçtır dediğimiz bir geleneği nasıl yok ettik. Kimler yok etti? En büyük endişem 2017'nin 2016'yı aratmasıdır. Böyle bir tabloyu içime sindiremiyorum. Böyle bir tabloyu Türkiye kaldıramaz daha uzun süre . Bu memleketi kimler getirdi bu hale kimler yönetiyor Türkiye'yi, kimler sorumlu bu işten? Bakkal mı sorumlu bu işten? Hiç ortada sorumlusu yok. Her türlü acının yaşandığı bir Türkiye'de hiç bir sorumlunun olmadığı Türkiye'de yaşıyoruz. Ahlak dediğimiz bir kavram var. Anayasayı okudum. Anayasa'da söylüyor zaten sorumlu hükümettir diyor. Sorumlu Türkiye'yi yöneten siyasilerdir diyor.CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın, 'Buna benzer terör eylemleri olacaktır' açıklamasına ilişkin, "Türkiye'yi umutsuzluğa sürüklemek için bundan daha farklı bir cümle kullanamazsınız" dedi. Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi yöneten Sayın Başbakan diyor ki; Buna benzer terör eylemleri olacaktır' diyor. Önleyeceğiz demiyor, olacaktır diyor. Türkiye'yi umutsuzluğa sürüklemek için bundan daha farklı bir cümle kullanamazsınız. Herkeste kaygı var. Bir öldürülme korkusu Türkiye'nin üstüne sinmiş vaziyette. Ama size şunu söyleyim, iyi ki bu memlekette Cumhuriyet Halk Partisi var. Türkiye'nin sorunları gündeme geldiği zaman çözüm üreten tek parti olarak CHP orada. Siyasette düzeyi yükselten, doğruya doğru , eğriye eğri diyen, acaba iktidarın yaptığı doğruları hepsi yanlıştır demeyen doğrunun hakkını teslim eden CHP var. İnsan sevgisi üzerine inşa edilen bir siyaset anlayışını Türkiye'de yaymak istiyoruz. Bize oy vermeyen vatandaş mağdur olduğu zaman onun yanında olan partinin de CHP olduğunu kimse unutmasın. Hayatımda hiç CHP'ye oy vermedim diyen binlerce, milyonlarca kişi var. O vatandaşlara seslenmek istiyorum, elinizi vicdanınıza koyun. Kavgadan bıkmadınız mı? Göz yaşından bıkmadınız mı? Annelerin feryadından bıkmadınız mı? Korkmadınız mı, yılmadınız mı? Üzülmediniz mi? Gencecik çocukları babalar toprağa verirken üzülmediniz mi? Memleketi bu hale kim getirdi diye sormayacak mısınız? Biz nelerle uğraşıyoruz, onlar nelerle uğraşıyor" diye konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu, Terörle mücadelenin tumturaklı laflarla olmayacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Terörü mü bitirmek istiyorsunuz? Bizden ne istiyorsanız kapımız açık, her türlü desteği verelim. Yeter ki bitirin terörü, şu gerçeği artık 80 milyonun kabul etmesi lazım. Türkiye yönetilmiyor. Eğer devlette liyakat sistemini bozarsanız, bozduğunuz andan itibaren devleti çökertirsiniz. Şu anda çöken bir devlet gerçeğiyle karşı karşıyayız. Teröre teslim olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Mücadeleyi nasıl yapacağını bilmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Terörle mücadele tumturaklı laflarla olmaz. Terörle mücadele akılla basiretle, bilgiyle, kültürle olur. Terörün yeşermeyeceği alanları yaratacaksınız. Birilerinin sırtını sıvazlarsanız terörü yeşertirsiniz. Biz bunları söylediğimiz zaman vay işte bak yine CHP ne söylüyor, CHP yaptığın hataları sana hatırlatıyor ki, bir musibet bin nasihatten evladır, bir daha aynı musibeti yapma diye sana hatırlatıyor."Kılıçdaroğlu konuşmasında IŞİD (DAEŞ) komutanının açıklamalarına yer verdi. Kılıçdaroğlu , "Dünyanın 4 bir tarafından militanlar Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a geçtiler. 12 Ağustos 2012 IŞİD komutanı söylüyor; bize savaşın başında katılan savaşçıların çoğunun yanı sıra teçhizatımız ve tedarikimiz Türkiye üzerinden geldi. Bunlar gelirken bu ülkenin hükümeti kimdi? Bu ülkenin istihbaratı yok muydu ? IŞİD militanları, örgütleri, televizyonlara çıkıyorlardı, illerde gösteri yapıyorlardı, sözde toplu namazlar kılıyorlardı, internet siteleri vardı. Yayın organları vardı, hükümet neredeydi ? Musul Konsolosluğumuz basıldı. 49 vatandaşımız günlerce rehin tutuldu. Çıkıp dediler mi bunu IŞİD yaptı. Diyemediler. Bir terör örgütüyle ideolojik akrabalık kurarsanız bunlar başınıza gelir. Elli sefer söylemedik mi? Başka devletlerin iç işine karışmayın kardeşim. Size ne? Tırlarla silah gönderdiler, ne işin var senin silah göndermeyle. Şimdi o silahların tamamı Türkiye'ye döndü. El Nusra ile akrabalık, diyalog kurudular. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Muhtarlar Toplantısında söyledi, Putin söyledi El Nusra'yı çekin, biz de arkadaşlarımıza söyledik, El Nusra Halep'ten çekilsin diye. Ne demektir bu biliyor musunuz ? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni bir terör örgütüyle muhatap kılmak demektir. Bütün dünyaya Cumhurbaşkanı ağzıyla itiraf etmek demektir "dedi.