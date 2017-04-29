Kılıçdaroğlu: Oylar YSK'da çalınmış
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanları toplantısında hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği referandumu sonuçları ile ilgili YSK'yı suçladı.
Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi;
Sandığa gidip oy kullanın sandığın güvenliği bize ait ama bir dönüp baktık ki oylar sandıkta değil YSK'da çalınmış. Doğudaki oy sayımı bittikten sonra kural değiştirdiler. Kanun mühürsüz oy pusulaları geçersizdir diyor ama bunlar geçerli yaptılar. Bu referandum sürei bize, çalışırsak alacağımızı gösterdi. Bütün baskılara ve imkansızlıklara rağmen çok önemli bir sonuç aldık.
İl ve ilçe başkanları referandum sürecinde gitiikleri yere tekrar gidecek, nezaket ziyaretleri yapacak. Mührün olmadığı hiçbir belge geçerli değildir. Yüzde 51 ile kazandı deniyor ama hiçbirinin yüzü gülmüyor. Çünkü kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. Kazanan biziz her yerde gururla söyleyeceksiniz, bu ülkenin ve bu ülkenin demokrasisi. Bütün dünya biliyor. Bu süreçte tam bir uyum içinde çalıştık. İl başkanlarından ricam, kadın kollarına önem verin çalmadığımız kapıları onlar çalıyorlar, giremediğmiz yerlere onlar giriyorlar."
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