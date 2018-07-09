Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 vatandaşımız için mesaj yayınladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza şifa diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorlu'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır; yaralılarımıza şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
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