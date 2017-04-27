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Kılıçdaroğlu'ndan Teziç'in ailesine ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Teziç'in ailesine ziyaret.23387
  • Giriş : 27.04.2017 / 15:25:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan Teziç'in ailesini ziyaret etti.

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CHP lideri taziyeye gitti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 yaşında hayata gözlerini yuman eski Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erdoğan Teziç'in ailesini ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz pazar günü kalp yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski YÖK Başkanı Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Teziç'in Bakırköy'de yaşayan ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu.“Erdoğan Teziç hocamız anayasa hukukuna büyük katkılar yapmış değerli bir bilim insanıydı” diyen Kılıçdaroğlu, “Vefatı gerçekten de Türkiye için büyük bir kayıp. Mütevaziliğini gayet iyi biliyorum. Bilim insanlığı çok ama çok değerli. Sadece Türkiye'de değil dünyada da bilinen bir isimdi. Devlette önemli hizmetleri oldu. On binlerce öğrenci yetiştirdi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailesine başsağlığı dileklerinde bulundum“ dedi.

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