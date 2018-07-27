Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a tepki
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yaptırım ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi twıtter adresinden yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump ve ekibinin, ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları müttefiklik hukukuna aykırıdır. Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez. Ancak, üzülerek belirtmeliyim ki tek adam rejiminin ülkemizde yarattığı hukuksuzluk ve yargının siyasallaşması, Trump ve ekibine böyle bir tutum alma cesareti verebiliyor. Yazık…" ifadelerini kullandı.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
TSK'dan önemli açıklama
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'de düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.
Yeni Emniyet Müdürü göreve başladı
Yeni Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya bugün itibariyle göreve başladı.
İstanbul Bayrampaşa'da yangın paniği
İstanbul Bayrampaşa'da bir imalathanede yangın paniği yaşanıyor.
Bedelli askerlikte rekor başvuru bekleniyor
Binlerce kişinin beklediği bedelli askerlikte rekor başvuru olması bekleniyor.