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Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a tepki

Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a tepki.22429
  • Giriş : 27.07.2018 / 16:53:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yaptırım ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi twıtter adresinden yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump ve ekibinin, ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları müttefiklik hukukuna aykırıdır. Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez. Ancak, üzülerek belirtmeliyim ki tek adam rejiminin ülkemizde yarattığı hukuksuzluk ve yargının siyasallaşması, Trump ve ekibine böyle bir tutum alma cesareti verebiliyor. Yazık…" ifadelerini kullandı.

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