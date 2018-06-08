Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa 'başörtüsü' sözü

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa 'başörtüsü' sözü.15865
  • Giriş : 08.06.2018 / 19:33:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gitti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın "CHP gelirse bizim başımızı açtırır" sözlerine karşılık, "Sözün ötesinde namus sözü, kadınlarımızın başını açtırmayacağım" diye karşılık verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gitti.

Vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş taleplerini iletti. "18 yıllık beden eğitimi mezunuyum. Ne iş istedim, ne aş istedim; ama artık yeter" diyen vatandaş CHP'den bir talepte bulundu.

"Bir şey daha isteyeceğim. Şu an kırsal kesimdeki halk, analarımız şundan korkuyorlar; CHP gelirse bizim başımızı açtırır. Bunun sözünü verin, Muharrem İnce bunun sözünü verdi. Fakat sizden de bekliyorlar" sözlerine Kılıçdaroğlu, "Sözün ötesinde namus sözü, kadınlarımızın başını açtırmayacağım" şeklinde yanıt verdi.

Adalet talebinde bulunan vatandaş, "Hz. Ömer'in adaleti gibi adalet istiyoruz. İşi ehlini verin. FETÖ'nün siyasi ayaklarını yakalayın, içeriye atın" dedi.

Dünyaca ünlü televizyon sunucusu intihar etti!

Ve imzayı attı! İşte Talisca'nın yeni adresi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TANAP açılışına Erdoğan katılacak

TANAP açılışına Erdoğan katılacak

Enerji Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesi hakkında bilgi verdi.

Muğla'da korkutan deprem! Açıklama geldi

Muğla'da korkutan deprem! Açıklama geldi

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

 

Festivale izin yok!

Festivale izin yok!

Salda Gölü'nde 30 bin kişinin katılacağı festivale izin çıkmadı.

Arabalı vapurda kredi kartı dönemi başladı

Arabalı vapurda kredi kartı dönemi başladı

İDO, arabalı vapurda kredi kartı döneminin başladığını açıkladı.

 

Ankara'da AVM'ler 2 gün kapalı!

Ankara'da AVM'ler 2 gün kapalı!

Ankara Valiliği, şehirde bulunan alışveriş merkezleri ile ilgili flaş bir karara imza attı.

Erdoğan, taziye mesajı yayımladı

Erdoğan, taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Erdoğan Demirören'in vefatı sonrası bir başsağlığı mesaj


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya