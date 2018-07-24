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Kılıçdaroğlu'ndan Yıldırım'a ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Yıldırım'a ziyaret.13191
  • Giriş : 24.07.2018 / 17:47:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret edecek.

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Beşik Modelleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00'de Enis Berberoğlu'nun durumunu görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret edecek.

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