Kılıçdaroğlu'ndan Yıldırım'a ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00'de Enis Berberoğlu'nun durumunu görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret edecek.
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